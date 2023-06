L'Italia Under 21 si prepara all'esordio nell'Europeo di categoria (esordio giovedì contro la Francia) e ha dedicato alla giornata di oggi le consuete foto di rito per tutti i ragazzi convocati dal tecnico federale Paolo Nicolato e di squadra.



Dalla sessione di foto scattate al Centro di Preparazione Olimpica a Tirrenia emerge anche un importante dettaglio per la gestione del gruppo da parte di Nicolato: il capitano degli Azzurrini sarà il centrocampista del Milan, Sandro Tonali.