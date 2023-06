Il nuovo Milan senza Maldini e Massara si muove sul mercato e per farlo l'ad Furlani, e la squadra mercato coordinata dal capo scout Moncada si incontreranno presto con diversi operatori di mercato per approfondire conoscenze e, soprattutto gestire entro il 30 giugno i piani futuri per molti dei giocatori che il club rossonero ha sotto contratto e su cui si dovranno prendere delle decisioni.



INCONTRO IN PROGRAMMA CON RISO - Tanti, ad esempio sono i giocatori tesserati, in rosa, in prestito, o che piacciono sul mercato, legati all'agenzia GRSport di Giusppe Riso, fra gli altri procuratore di Sandro Tonali e Davide Frattesi. Nei prossimi giorni, più precisamente fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, ci sarà un summit di mercato con i dirgenti del Milan in cui si dovrà fare il punto su 8 situazioni che sono o saranno più o meno aperte, più o meno consolidate.



8 GIOCATORI, 8 TRATTATIVE - Le abbiamo analizzate una per una fra prima squadra, Primavera e giocatori in prestito. Scorri per il punto su tutti i giocatori in bilico.