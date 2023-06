Alzi la mano chi si aspettavada parte della nostrauna volta letti i nomi dei convocati di Paolodell'perche si sta disputando in Romania. La risposta corretta, verosimilmente, è "nessuno" e sebbene ai nastri di partenza non partivamo fra i favoriti alla vittoria, in un girone con Francia, Svizzera e Norvegia quantomeno il passaggio del turno poteva sembrare un obiettivo ampiamente alla portata. E invece oggi, con l'eliminazione ormai somatizzata,Se ilperso in finale dagli Azzurrini diaveva ridato speranze alla Figc per cercare di dimenticare il fallimento della Nazionale maggiore, oggi l'Under 21 ci fa ripiombare in nuove incertezze. E così, dopo due Mondiali senza la maglia Azzurra a farla da protagonista,Era il 2008 quando Giuseppe Rossi, Montolivo e Giovinco, allenati da Casiraghi si arresero al Belgio per 3-2 ai quarti di finale.In due settimane la storia e l'entusiasmo si sono quindi ribaltati, eppure facendo un ampio passo indietro nessuno avrebbe scommesso sull'Italia di Nunziata, infarcita di fuoriquota e con la stella, Casadei, poco impiegata in stagione fra prestiti e seconde squadre. L'Under 21 di Nicolato, invece, poteva contare su Sandro, l'italiano più pagato di sempre,prestati dalla Nazionale A, ma anche su, uomini mercato d'ampio respiro. E allora se il materiale umano non era di basso livello, le colpe, ampie, vanno ricercate inevitabilmente anche nel manico.probabilmente partendo proprio dalle convocazioni coinvolgendo giocatori poco coinvolti o stremati dalla lunghissima stagione, o ancora non adatti al suo 3-5-2 che aveva portato risultati altalenanti già nel corso del biennio.E la foto che ha fatto il giro del web dopo la sconfitta (con polemiche arbitrali a onor del vero) con la Francia,in realtà si è riproposta di partita in partita e senza attenuanti. Il mio futuro: "Ne parlerò a tempo debito", ha dichiarato dopo l'eliminazione., che fra qualche giorno a Malta con la sua Under 19, sarà chiamato a trasformare l'ennesima batosta in euforia per un altro gruppo di ragazzi azzurri che avrà inevitabilmente una pressione gigante sulle proprie spalle.@TramacEma