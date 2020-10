Non c'è pace per l'Italia Under 21 che, dopo essere rientrata in Italia dalla trasferta in Islanda in cui non è scesa in campo per la positività di 3 membri della spedizione fra giocatori e staff, ha visto questa mattina una nuova serie di casi positività al coronavirus.



Sono altri 3 i giocatori che sono risultati positivi ai test effettuati a Tirrenia nella mattinata e che portano a 8 il gruppo di infetti. I nuovi positivi sono già stati isolati e presto torneranno con auto privata nelle sedi dove rimarranno in isolamento. Dopo Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari, altri tre calciatori positivi oltre a un membro dello staff mettono quindi a rischio la gara di martedì contro l'Irlanda.





IL COMUNICATO

“L’esito dei tamponi effettuati questa mattina a CPO di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori. Seguiranno aggiornamenti nella giornata di domani”.