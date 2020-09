Un calciatore positivo e un altro venuto a stretto contatto non ammessi al ritiro degli Azzurrini



NAZIONALE U21



Nel rispetto dei protocolli vigenti, i calciatori sono stati posti in isolamento fiduciario



Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia.



Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita.



La squadra si è radunata domenica sera e giovedì 3 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro tornerà in campo per affrontare in amichevole i pari età della Slovenia, a quasi dieci mesi di distanza dall’ultima gara giocata.



Il programma



Martedì 1° settembre

Ore 10.30 - allenamento (chiuso)

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)



Mercoledì 2 settembre

Ore 10.30 - allenamento (chiuso)

Ore 18.30 – allenamento presso lo Stadio ‘G. Teghil’ di Lignano Sabbiadoro (aperto alla stampa i primi 15’)



Giovedì 3 settembre

Ore 17.30 - gara amichevole ITALIA-SLOVENIA (Stadio ‘G. Teghil’ di Lignano Sabbiadoro)



Venerdì 4 settembre

Ore 10 - volo Venezia-Kalmar

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)



Sabato 5 settembre

Ore 10.30 - allenamento (chiuso)

Ore 17.30 - allenamento (chiuso)



Domenica 6 settembre

Ore 11 - allenamento (chiuso)



Lunedì 7 settembre

Ore 18.30 - allenamento Kalmar Arena



Martedì 8 settembre

Ore 18.30 gara di qualificazione CE SVEZIA-ITALIA (Kalmar Arena)



Mercoledì 9 settembre

Ore 10 - volo Kalmar-Milano-Roma