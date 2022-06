Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Italia-Ungheria, valida per la Lega A di Nations League. A dirigere la gara sarà lo svizzero Sandro Schärer, i connazionali De Almeida e Zogaj gli assistenti, con Bieri quarto uomo. Al VAR e all'AVAR due arbitri tedeschi, rispettivamente Marco Fritz e Rafael Foltyn.



13' - Calcio di punizione di Szoboszlai, Mancini in barriera devia col braccio ma è attaccato al corpo e in posizione naturale: Scharer aspetta il check del VAR e fa proseguire.