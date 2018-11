inoperoso praticamente per tutta la partita, ma quando conta si fa trovare pronto e salva il risultato su Zimmerman.: rimedia un giallo per un brutto intervento in ritardo, cresce con il passare dei minuti e nella ripresa prova a trovare fortuna dalla distanza.: ha una buona palla sui piedi e non la sfrutta, ma la sua partita è ordinata. Delizioso il lancio con cui imbecca Lasagna nella ripresa.ha poco da fare come Bonucci, ma non sbaglia nulla.: prestazione nel complesso positiva, spinge e offre alcuni cross interessanti.: fuori fase, subisce diversi falli e non riesce a dare la solita qualità e intensità alla manovra (dal 21' st: mette ordine in mezzo, suo l'assist per la rete di Politano).: dopo il Portogallo, un'altra prova convincente del folletto abruzzese. Decisivo per la vittoria con il passaggio che propizia il gol vittoria di Politano.: non sente minimamente la pressione dell'esordio e risulta il padrone del centrocampo azzurro. Le azioni più interessanti partono dai suoi piedi, deciso anche in fase di copertura quando serve.: il più propositivo degli italiani nella prima frazione. Ci prova di testa e con un bel sinistro a giro, ma prima la mira è imprecisa e poi Horvath è perfetto. Cala nella ripresa (dal 17' st: dà vivacità e profondità all'attacco).: non azzecca nulla. Le occasioni più ghiotte arrivano tutte sui suoi piedi: si fa ipnotizzare due volte da Horvath, spara alto da buona posizione. Chance non sfruttata (dal 42' st: entra, tocca due palloni e decide l'incontro. Più di così non poteva fare).: tre fiammate in velocità, una sola occasione concreta respinta da Horvath. Non è la sua serata (dal 46': debutto positivo, entra in maniera intraprendente e sfiora il gol con una splendida conclusione, trovando i guantoni di Horvath a murarlo).: la squadra è padrona del campo dall'inizio del match, ma non riesce mai a trovare il colpo decisivo. E allora il ct spezza la maledizione con i cambi: Kean dà profondità, Grifo dà vivacità, Gagliardini fisicità. E poi c'è Politano, il jolly che risolve una partita che proprio non voleva sbloccarsi. Terza gara senza subire gol e 2018 chiuso con una vittoria.Horvath 6,5Cannon 5Carter-Vickers 5,5Zimmerman 6Long 5,5Moore 5,5Delgado 5 (dal 17' st Trapp 6)Adams 5,5Acosta 5,5 (dal 33' st Lletget sv)Pulisic 5 (dal 33' st Gall sv)Sargent 5 (dal 17' st Wood 6)Ct Sarachan 5,5@Albri_Fede90