L'Italia di Roberto Mancini si prepara in vista della sfida alla Svizzera, in programma mercoledì prossimo. A seguito di quanto detto dal prof Ferretti oggi, Marco Verratti ha svolto allenamento in gruppo.



FLORENZI E BERARDI IN PALESTRA - Per Alessandro Florenzi e Domenico Berardi lavoro solo in palestra, l'attaccante del Sassuolo per precauzione, ​dopo la contusione rimediata nel secondo tempo contro la Turchia