Maurizio Viscidi, il coordinatore delle Nazionali giovanili italiane, ha commentato il classico Torneo di Natale per gli Under 15 attraverso il sito ufficiale della Figc lanciando un allarme per il futuro.



"È stato un torneo ricco di giocatori di qualità medio-alta. Mancano delle eccellenze che speriamo di trovare, in grado di determinare le partite individualmente, soprattutto negli attaccanti, e questa purtroppo è una tendenza italiana, perché c’è poca attitudine al dribbling e ad attaccare la profondità. Sono comunque molto contento del livello medio dei calciatori visti e di come giocano. Mi preme sottolineare l’ottima organizzazione, perché nonostante il maltempo siamo riusciti a far disputare tutte le partite. Il Torneo di Natale rimane un appuntamento fondamentale per il nostro lavoro, per monitorare e conoscere i migliori ragazzi, e per capire quale sia la tendenza”.