L'’Italia punta anche sulla scaramanzia per la sfida con la Svizzera, fondamentale per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. I calciatori della Nazionale – scrive Repubblica – hanno chiesto alla Federcalcio di riavere lo stesso spogliatoio che avevano avuto nella gara degli Europei vinta per 3-0 proprio contro Shaqiri e compagni. L’Olimpico infatti ha tre spogliatoi, uno della Roma, uno della Lazio e uno neutro, quello che avevano in quell’occasione gli Azzurri di Mancini. Hanno rivoluto lo stesso, dichiarando l’intento superstizioso. Anche la maglia sarà la stessa: dopo appena 180 minuti infatti andrà in soffitta la divisa utilizzata nelle sfortunate finali di Nations League. Stasera si tornerà alla maglia degli Europei.