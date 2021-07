Sale la tensione. Un giorno a Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Per diventare campioni, per la seconda volta nella storia dopo il 1968. Per toccare il cielo con un dito, dopo sbattuto violentemente la faccia contro il fondo, nella nefasta notte del Meazza contro la SveziaUn giorno nel quale le ore non passano mai, sono infinite. Un giorno, per prepararsi al meglio.La finale dell'Europeo ci ha fatto male nel 2000 contro la Francia e nel 2012 con la Spagna, è ora di invertire la rotta.L'Inghilterra non sta simpatica a buona parte del continente, per aver giocato in casa 6 delle 7 partite di un (finto) Europeo itinerante, per aver avuto l'aiutino in semifinale contro la Danimarca, per l'arroganza di tifosi e stampa, per il loro "it's coming home" noioso e sbagliato, visto che la nazionale di Sua Maestà ha ancora uno zero alla voce Europei conquistati.Secondo un sondaggio de L'Equipe ​ il 69% tiferà Italia, solo il 20% Inghilterra, mentre l'11% si asterrà (dati sui 106.755 voti ricevuti). Loro sono forti, fisici e tecnici, giocano in casa, sono i favoriti. Ma non dobbiamo avere paura.A rileggere in mente una vecchia intervista di Materazzi sul Mondiale in Germania troviamo tante cose in comune con il gruppo azzurro messo insieme da Mancini: ​"Ogni giorno è fondamentale che tutti si sentano coinvolti, anche quelli che non faranno parte della formazione iniziale nella partita seguente. Questo significa essere una squadra. L'Italia ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006 perché quelli che giocavano e quelli che non lo facevano stavano sullo stesso livello.non importava se si fosse protagonista o meno". Ragazzi domani tocca a voi, rendeteci orgogliosi.