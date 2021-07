L'attesa in vista della grande finale di domenica sera cresce a dismisura.Due Nazionali che non partivano di certo tra le favorite per arrivare fino in fondo e plasmate fortemente dai rispettivi ct., entrambi con una carriera da calciatori alle spalle – migliore quella del Mancio – e alla prima finale dei loro cicli., dove hanno vissuto i momenti più duri e difficili delle loro carriere da giocatori.- Quando i due ct hanno preso le redini delle rispettive selezioni,, condividevano lo stesso obiettivo:. Il lavoro del Mancio, in questo caso, si è visto fin dalle prime uscite. Un modulo mai cambiato, il 4-3-3,. Il centrocampo è il reparto fondamentale della squadra, conche hanno sempre trasmesso sicurezza e qualità.. Southgate, invece, ha cambiato spesso disposizione, ma anche in quel caso ha sempre richiesto. Un risultato che si è visto al, con l'Inghilterra arrivata fino in semifinale ed eliminata dalla. A differenza di quella manifestazione, in questo Europeo la squadra si è vista meno offensiva e coraggiosa, ma molto più solida in difesa ()., soprattutto là davanti: oltre a due punti fissi come Kane e Sterling, ci sono Mount, Grealish, Sancho, Rashford e Foden,- Vincere un Europeo sarebbe per entrambi. Per l'Inghilterra significherebbe anche alzare il secondo trofeo maggiore della sua storia,; lo stesso vale per la voglia di vincere davanti ai propri tifosi., ovvero consapevole della qualità di questa Italia e della capacità di eseguire sempre il piano principale, ma anche di scendere a compromessi come contro la Spagna. Italia-Inghilterra si giocherà anche, inevitabilmente, sulle panchine.