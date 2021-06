Notti magiche. E' stata la colonna sonora di Italia 90, è la canzone più ascoltata e cantata dal gruppo azzurro nei viaggi in pullman di questo Europeo. Musica e parole, urlate a squarciagola anche dal popolo dell'Olimpico, alla fine del match contro il Galles.Il lavoro che il tecnico dei Jesi ha fatto in tre anni è impressionante, senza troppi giri di parole, ci ha riportato al centro del mondo calcistico,Ha preso per mano una squadra che aveva toccato il fondo, che aveva subito l'onta della mancata qualificazione al Mondiale in Russia, sbeffeggiata dal mondo intero, l'ha rialzata attraverso i risultati e bel gioco.In numeri sono impressionati: con il successo contro il Galles ​l'Italia ha eguagliato il record di partite di fila da imbattuta nella sua storia, 30 match di fila senza sconfitte tra il 1935 e il 1939 sotto Vittorio Pozzo.L'Italia diverte e si diverte, come se giocasse tra amici, senza malumori, senza prime donne. Il gruppo, plasmato dal tecnico jesino, conta più di tutto, un gruppo nel quale tutti si sentono utili, importanti. Un gruppo con tante soluzioni, che sul campo fa la differenza.E chiaro che ora arrivano le partite difficili. Le sfide da dentro o fuori, che non si possono sbagliare. Altrimenti si va a casa.Farlo quest'anno vorrebbe dire trionfare a Wembley, il prossimo 11 luglio. Lo stadio nel quale Mancini ha vissuto la delusione più grande da calciatore,, battuta dal Barcellona di Koeman. Un motivo in più per diventare campioni d'Europa.