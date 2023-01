Gli italiani preferiscono le donne over 40. E' l'esito di un sondaggio effettuato su un campione di 2.457 uomini di età compresa tra i 24 ed i 55 anni, distribuiti nelle diverse regioni d’Italia, chiedendo loro di indicare — tra i personaggi femminili del mondo dello spettacolo — la donna a loro avviso più affascinante, esprimendo non oltre 3 preferenze.



Al primo posto del sondaggio promosso dal sito CougarItalia.com si è classificata Elisabetta Gregoraci (42 anni), attivissima sui social con 1,9 milioni di follower su Instagram. Vanessa Incontrada (44 anni e 2,5 milioni di followers su IG) si posiziona invece al secondo posto. Sul terzo gradino del podio troviamo Federica Panicucci (55 anni e 1 milione di followers su IG).



Completano la classifica dal quarto al decimo posto: Barbara d’Urso (65 anni), Elisabetta Canalis (44 anni), Ilary Blasi (41 anni), Alessia Marcuzzi (50 anni), Sabrina Salerno (54 anni), Maddalena Corvaglia (43 anni), e infine Alba Parietti (61 anni). Proseguendo, troviamo Monica Bellucci (58 anni), undicesima, Sabrina Ferilli (58 anni), dodicesima, Antonella Clerici (59 anni), Pamela Prati (64 anni) e Laura Pausini (48 anni).



