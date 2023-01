Miriam Leone è in vacanza in Africa e manda in visibilio i suoi 1,6 milioni di follower su Instagram con una serie di scatti mozzafiato. Vediamo la celebre attrice mentre si tuffa in un mare azzurrissimo, poi sdraiata sulla sabbia in bikini, poi sotto la doccia e al ristorante.



Il nuovo anno è quindi cominciato nel migliore dei modi per Miriam Leone che, come ricorda Oggi.it, fino a fine dicembre è stata impegnata a Palermo sul set della serie tv I Leoni di Sicilia, che racconta le vicende della famiglia Florio ed è tratta dal libro bestseller di Stefania Auci. La serie sarà trasmessa su Disney+ ma la data non è ancora stata comunicata.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI MIRIAM LEONE!