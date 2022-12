Mentre i giocatori passati ai quarti in Qatar si riposano due giorni, andiamo a scartabellare il faldone delle pagelle accumulate e osserviamo le medie. Come sono andati finora gli ‘italiani’ ai Mondiali? Alle valutazioni puntuali sostituiamo una traiettoria di rendimento. Per sceglierne tre migliori e tre peggiori risulta necessario sfoltire laddove c’è ressa: in diversi ad esempio hanno la media del 7, il massimo. È a quel punto che vengono fuori considerazioni forse di carattere soggettivo, ma che in ogni caso sono sempre accompagnate da un argomento solido, una motivazione che va al di là del votino, e che coincide talvolta con una provocazione, come nel caso di Leao, eletto a sorpresa fra i Top. Nel commento in gallery, troverete tutti i perché.