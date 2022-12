Serie A e Serie B festeggiano il passaggio ai quarti del Marocco di Amrabat, Sabiri e Cheddira alla faccia di una Spagna totalmente priva di ‘italiani’ che esce dalla competizione a sorpresa ai rigori. Partita più in discesa invece per il Portogallo di Leao e Rui Patricio contro la Svizzera di Rodriguez e Aebischer, una goleada che se da un lato ha visto soccombere il difensore del Torino, titolare come al solito, dall’altro ha richiamato alla ribalta l’esterno offensivo del Milan, salito dalla panchina per pochi minuti. Nella gallery le pagelle di oggi degli ‘italiani’ in Qatar.