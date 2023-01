Questo pomeriggio l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, anziche partecipare alla consueta conferenza stampa della viglia, ha risposto tramite i canali social alle domande a lui poste dai tifosi viola. Queste un estratto delle tematiche trattate:



“Cosa ho detto a Dodo dopo l’espulsione di Roma? Situazioni come quella avvenuta domenica non dovrebbero mai accadere, i ragazzi sanno la difficoltà di essere in inferiorità numerica. Quest’anno siamo stati più attenti sulle espulsioni, almeno nelle partite precedenti. Il rosso di Roma ci ha penalizzati, ma sicuramente sarà di lezione al ragazzo“.



Un commento anche sulla sessione di mercato in corso: “Gestire i calciatori con il mercato aperto è una difficoltà che c’è da sempre. Quelli più bravi sono coloro che riescono a non portare queste dinamiche sul campo, ci si deve convivere. Noi non abbiamo tantissime situazioni del genere: meno il mercato disturba, più i fatti rendono in campo”.



In particolare è tornato a parlare anche di Nicolas Gonzalez: “Può fare la punta, ha le caratteristiche per farla. In questo momento, però, il primo pensiero è alzargli il minutaggio e recuperare la sua migliore condizione. Non può partire dall’inizio, ad oggi è uno da gara in corso. Vediamo nelle prossime settimane: la punta può farla, il ragazzo sa che all’occorrenza può stazionare lì”.



Ha poi concluso analizzando le difficoltà della partita contro il Torino di Ivan Juric: “Cercheremo con tutte le nostre forze di ottenere i tre punti. Contro il Torino, però, sono sempre gare insidiose: il loro allenatore è un fattore in questa categoria. Dal punto di vista fisico, siamo chiamati a una grande attenzione. L’obiettivo è guadagnare qualche posizione in classifica e prendere più punti, soprattutto nell’avvio del girone di ritorno. Siamo stati penalizzati dalla fase realizzativa, dobbiamo andare forte”.