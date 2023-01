Secondo quanto riportato da Marca in Spagna la Fiorentina sta lavorando sul mercato per trovare una soluzione che possa portare alla cessione immediata di Luka Jovic. L'attaccante serbo arrivato a titolo gratuito e con un contratto di due anni più altri due non convince Italiano che sta spingendo per la cessione. Al Real Madrid spetterà il 50% sulla rivendita.