Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Maradona contro il Napoli, firmata dalle reti di Gonzalez, Ikoné e Cabral: "Grande impresa contro una squadra fortissima, siamo tornati concreti".



LA PARTITA - "Sono felice di ciò che ho visto in campo, i ragazzi sono stati bravi e hanno mostrato personalità e carattere. C'è tanta sodisfazione, avevamo paura di uscire da questo stadio con le ossa rotte. Quando riusciamo ad essere cinici sotto porta è normale che tutto diventa più semplice. Sapevamo che forzando il pressing potevamo dare campo a Osimhen, lì sono stati bravi Milenkovic e Igor visto che parliamo di un calciatore che mette in difficoltà chiunque. Abbiamo accettato i rischi".



CORSA ALL'EUROPA - "Siamo stati bravi dopo il gol del pareggio, che poteva riaccendere il Napoli. Ho messo forze fresche davanti e la scelta ha ripagato. Europa League? Ci siamo. Mancano poche partite e dobbiamo cercare di non mollare".