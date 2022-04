Arthur Cabral, a segno nella gara vinta dalla Fiorentina in casa del Napoli, ha parlato a Dazn:



"Abbiamo giocato in un grande stadio una grande partita. Ci siamo meritati questa vittoria in uno stadio meraviglioso contro una grande squadra. Il gol? Non so come mi è venuto. Ho avuto il pallone da Maleh e poi non ci ho pensato. Ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità. Gol alla Ronaldo? Lui è un idolo e resta Ronaldo. Io ogni giorno sto ottenendo fiducia da Italiano e imparo tanto da lui, sto applicando i suoi insegnamenti. Obiettivi? Cerchiamo di arrivare il più avanti possibile, poi vediamo".