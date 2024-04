Italiano, che gioia: festeggia con un bacio alla bordocampista Vanessa Leonardi di Sky

Quando finalmente ti togli un peso, vincendo una partita che sembrava stregata, è naturale che l'euforia ti porti a festeggiare con chi hai vicino:, tecnico della Fiorentina, dopo il gol del 2-0 sul Viktoria Plzen firmato Biraghi si è lasciato andare, secondo quanto raccontato da diretta gol di Sky, ad unche spesso segue i viola in Europa.

Occorre sottolineare che l'allenatore viola si è prodotto in questa effusione in maniera differente rispetto a quel che è successo all'ex numero uno della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. Il bacio alla Leonardi è stato schioccato da posizione laterale e quindi sulla guancia. Un gesto un po' al limite, ma che verosimilmente non avrà chissà quale conseguenza.Quella del bacio alla bordocampista non è nuova: Alberto Malesani, felice della sua prima vittoria con il Siena nel 2009, baciò la stessa Vanessa Leonardi. A Malesani fu chiesto se avrebbe fatto la stessa cosa con un cronista maschio, lui rispose in modo controverso: "No, io sono normale, anche se adesso va di moda il contrario". Ma non è finita qui: preso dall'euforia del gol di Gilardino a Liverpool, che ha permesso alla Fiorentina di essere prima del girone di Champions sempre nel 2009, Cesare Prandelli è andato a baciare l'inseparabile Alessia Tarquinio. Lei ha detto che le ha dato solo una carezza, ma le telecamere non sono riuscite a verificare il tipo di effusione.