Italiano: ‘Chi sarà il rigorista della Fiorentina? Rispondo così’

Dopo quello contro l’Inter parato da Sommer, Nico Gonzalez contro la Lazio ha sbagliato il suo secondo rigore consecutivo, il quarto totale della Fiorentina in questa stagione. Un errore che non ha determinato il risultato con il successo per 2-1 della squadra di Italiano, per questo nel post partita l’allenatore si è fatto una risata quando gli hanno chiesto chi sarà il prossimo rigorista: “C’era una gerarchia!. Capita di sbagliare, mi ha promesso che il prossimo lo farà”.- Nico Gonzalez è il giocatore che ne ha tirati di più, segnandone tre su cinque ma gli ultimi due errori possono pesargli per il futuro. E pensare che in tutta la sua carriera ne aveva sbagliato uno solo, tre anni fa in Germania con la maglia dello Stoccarda. Per questo Italiano lo definiva infallibile; a Firenze, tra l'altro, prima di farsi ipnotizzare da Sommer ne aveva messi a segno 10 su 10. Ora i numeri sono da aggiornare: 12 calciati e 10 realizzati.- Un altro errore di Nico potrebbe portare Italiano a cambiare il giocatore da mandare sul dischetto: guarando i numeri, il più probabile in caso di nuove gerarchie è Nzola, che ha segnato due penalty su due calciati in questa stagione. Se non dovesse essere in campo, finora Beltràn e Sottil ne hanno calciato e segnato uno a testa; chi invece ne ha sbagli altri, oltre a Nico Gonzalez, sono stati Bonaventura e Ikone. In tutto quindi la Fiorentina ha fallito quattro rigori su undici calciati in questa stagione.