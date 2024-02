Fiorentina, problema rigori: quarto errore, Nico Gonzalez ne sbaglia due di fila

Quando la Fiorentina va sul dischetto, ultimamente non è mai un granché, quello sbagliato da Nico Gonzalez contro la Lazio è il quarto calcio di rigore fallito dai viola in questa stagione. L'ultimo prima di questo era stato lo stesso argentino a sbagliarlo, contro l'Inter con un sinistro debole che ha permesso a Sommer di bloccare il pallone. Prima di lui avevano fallito anche Ikoné nella Supercoppa Italiana contro il Napoli e Bonaventura contro il Sassuolo nel giorno della Befana.



IL PROBLEMA RIGORI PER LA FIORENTINA - Vincenzo Italiano era consapevole di questo problema della Fiorentina dal dischetto, ma era convinto che Nico Gonzalez risolvesse ogni dubbio: "Dobbiamo sistemare questa storia dei rigori. Tolto Nico Gonzalez, che è infallibile, va trovata una soluzione”. Aveva detto prima della partita con l'Inter, prima che l'ex Stoccarda ne sbagliasse altri due. A proposito: in Germania ne aveva fallito uno solo in tre anni.



I RIGORISTI DELLA FIORENTINA - Italiano dovrà fare delle valutazioni su chi mandare sul dischetto la prossima volta che verrà fischiato un rigore in favore della Fiorentina. Finora sono stati sei i rigoristi viola: Nico Gonzalez è quello che ne ha tirati di più, ne ha segnati tre su cinque ma sbagliando gli ultimi due, Nzola ne ha messi a segno due su due, Beltran e Sottil hanno trasformato l'unico penalty calciato in stagione. Gli altri errori, come detto, sono stati di Bonaventura e Ikone.