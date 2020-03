Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' l'ottava e ultima sfida degli ottavi di finale: Materazzi contro Toni. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti (VOTA). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo ottavo duello e presenteremo il primo quarto di finale.Del Piero 88%Immobile 12%Immobile 0Del Piero 5Stefano Agresti: Del PieroAlberto Cerruti: Del PieroGiancarlo Padovan: Del PieroAlberto Polverosi: Del PieroMario Sconcerti: Del PieroImmobile 1Del Piero 16Carlo Pallavicino: ImmobileGianluca Minchiotti: Del PieroFederico Zanon: Del PieroAndrea Distaso: Del PieroEmanuele Tramacere: Del PieroAlessandro Di Gioia: Del PieroAngelo Taglieri: Del PieroFederico Albrizio: Del PieroCristian Giudici: Del PieroAndrea Sereni: Del PieroLuca Fazzini: Del PieroPasquale Guarro: Del PieroDaniele Longo: Del PieroNicola Balice: Del PieroAlessandro Cosattni: Del PieroFabrizio Romano: Del PieroFrancesco Guerrieri: Del PieroCinque a zero per Del Piero dalla giuria degli opinionisti, sedici a uno sempre per lo juventino nella giuria della redazione e l’88 per cento dei voti dei lettori. Così Del Piero elimina Immobile negli ottavi di finale dell’"o", il sondaggio ideato da. Alex sfiderà il vincente del duello, due campioni del mondo, due giocatori che hanno reso forte il calcio italiano soprattutto nel primo decennio del 2000.. Lancio lungo, sinistro pulito, visione di gioco, grande forza fisica (di cui si è sempre approfittato), colpo di testa straordinario: questo è stato Materazzi, classe ‘73, un difensore centrale che nel campionato 2006-07 è riuscito a segnare la bellezza di 10 gol. In questo Millennio ha vinto moltissimo: 5 scudetti di fila, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italia, una Champions League, una Coppa del Mondo per club, tutto con l’Inter, il titolo mondiale con l’Italia e possiamo metterci anche una Indian Super League col Chennaiyin.Materazzi ha giocato in una squadra straordinaria come l’Inter di Mancini e di Mourinho e anche: due volte la Bundesliga, due Coppe di Germania e una Coppa di Lega tedesca, oltre al Mondiale.. Il trofeo a cui tiene di più è la Scarpa d’Oro 2006 conquistata con i 31 gol realizzati con la Fiorentina. Fa parte del ristretto club dei 300, per l’esattezza in tutta la carriera ha segnato 308 gol in 659 partite con i club, più 16 in 47 partite con la Nazionale.: spalle alla porta, allargava le braccia, si sosteneva con i gomiti e nessun difensore riusciva a portargliela via.