Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la terzasfida degli ottavi di finale: Vieri contro Nesta. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti ( VOTA ). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo terzo duello e presenteremo il quarto.Maldini 87%De Rossi 13%Maldini 5De Rossi 0Stefano Agresti: MaldiniAlberto Cerruti: MaldiniGiancarlo Padovan: MaldiniAlberto Polverosi: MaldiniMario Sconcerti: MaldiniMaldini 16De Rossi 1Carlo Pallavicino: MaldiniGianluca Minchiotti: MaldiniFederico Zanon: MaldiniAndrea Distaso: MaldiniEmanuele Tramacere: MaldiniAlessandro Di Gioia: MaldiniAngelo Taglieri: MaldiniFederico Albrizio: MaldiniCristian Giudici: MaldiniAndrea Sereni: MaldiniLuca Fazzini: MaldiniPasquale Guarro: De RossiDaniele Longo: MaldiniNicola Balice: MaldiniAlessandro Cosattni: MaldiniFabrizio Romano: MaldiniFrancesco Guerieri: MaldiniIl primo quarto di finale dell’“Italiano del Millennio” per il sondaggio di calciomercato.com è Pirlo-Maldini. Paolo ha stravinto il confronto con De Rossi, la giuria degli opinionisti lo ha votato all’unanimità, quella della redazione gli ha assegnato 16 preferenze e una sola a De Rossi, quella dei lettori lo ha preferito all’87 per cento.. Bobo ha dato il meglio di sé fino al 2005, anche se ha chiuso la carriera nel 2009 all’Atalanta, la squadra dove era esploso 14 anni prima (in Serie A) con 7 gol in 19 partite. In quel primo quinquennio del 2000 ha giocato un Mondiale che un arbitro furfante di nome Byron Moreno ci portò via nel 2002 () e un Europeo che ci venne soffiato dall’accordo (l’indimenticabile 2-2) fra Svezia e Danimarca. E’ stato capocannoniere nel campionato 2002-03 con l’Inter con 24 gol e dal 2000 al 2009, quando ha smesso, ha segnato 104 gol in campionato.ha tre anni in meno di Vieri e nel primo decennio del 2000 ha vinto tantissimo col Milan: un Mondiale per Club, due Champions League, due scudetti (tre se ci mettiamo anche quello del 1999-2000 con la Lazio), due Supercoppe Europee, una Coppa Italia,. Il vero trionfo è il Mondiale del 2006, anche se un infortunio lo ha messo fuori squadra dopo le prime tre gare del girone di qualificazione.