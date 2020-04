Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. Ultima sfida per i quarti di finale: Del Piero-Toni. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utentiIl sondaggio tra gli utenti si chiuderà domani alle 16 e vi sveleremo chi ha vinto questo ultimo duello in serata, poi via alle semifinali.Hanno giocato insieme nellaper sei mesi, dal gennaio al giugno 2012, quando Alex lasciò il club bianconero. In anni migliori, sarebbero stati una coppia perfetta, sia fisicamente che tecnicamente.quando insieme trionfarono a Berlino. In Germania, Toni è stato titolare in sei partite su sette e ha realizzato due gol contro l’Ucraina, Del Piero ha giocato una sola volta dall’inizio e ha avuto il merito di chiudere con un gol la semifinale contro i tedeschi a Dortmund. Nei club, quanto a vittorie di quel periodo la differenza è minima.Una differenza, semmai, è per i traguardi individuali.nel 2007-08 con 21 gol e una volta in Coppa Italia nel 2005-06 con 5 gol;col Palermo nel 2003-04,con la Fiorentina nel 2005-06 e col Verona nel 2014-15,nel 2007-08 e infine della Coppa Uefa (col Bayern Monaco) nel 2007-08. Il trofeo a cui tiene di più è la Scarpa d’Oro 2006 conquistata con i 31 gol realizzati con la Fiorentina.