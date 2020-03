Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la seconda sfida degli ottavi di finale: De Rossi contro Maldini. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti (. Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo primo duello e presenteremo il secondo.è arrivato ai quarti di finale dell’ “Italiano del Millennio” dopo aver eliminato il suo ex compagno Pippo. Tre giurie su tre hanno votato il regista, vittoria schiaccianhte sia per gli opinionisti (5 voti su 5), per la redazione di calciomercato.com (17 su 17) e per i nostri lettori con l’80 per cento dei voti.è stato la, dopo, negli anni di. Ma è stato anche la Nazionale in quello stesso periodo. Diciotto anni, 459 partite, 43 gol, 2 Coppe Italia una Supercoppa nella Roma, 117 partite, 21 gol in azzurro, una maglia che ha sempre sentito sua e che l’ha portatoha giocato di più e vinto di più, nel suo club, ma non in Nazionale, dove gli è sfuggita la vittoria più grande. Paolo è stato capitano dele della, capitano di una squadra campione d’Italia, d’Europa e del Mondo. Il sorteggio ha accoppiato i simboli di due generazioni e dei rispettivi club, pochi giocatori al mondo hanno impersonificato con lo stesso orgoglio il senso, la storia e lo spirito delle loro squadre.