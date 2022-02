Che l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina abbia totalmente revitalizzato un ambiente da anni a corto di risultati è sotto gli occhi di tutti: nel giro di pochi mesi i viola è passata dall’essere coinvolta nella lotta salvezza ad inseguire una qualificazione alle coppe europee. La gestione metodica del gruppo, oltre ad una serie di innesti di tutto rilievo, ha fatto si che i viola affrontino gli ultimi mesi di campionato con importanti obiettivi: da una parte la rincorsa all’Europa League tramite il campionato, dall’altra la possibilità di giocarsi le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.



Il dato che maggiormente certifica questo cambiamento è il paragone con lo scorso anno: la Fiorentina, in tutto il campionato, è la compagine che è cresciuta maggiormente rispetto alla passata stagione. Sono 14 i punti in più totalizzati dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano rispetto a quella yargata Iachini-Prandelli-Iachini. I viola sono l’unica squadra, assieme al Napoli di Luciano Spalletti ,tra le prime 9 della graduatoria a registrare una crescita in quanto a punti totalizzati durante la stagione 2020/2021. Il tutto, con una partita in meno. Dato che i gigliati devono ancora disputare il match del Franchi contro l’Udinese. Un altro attestato della bontà del lavoro di Italiano