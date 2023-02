Vigilia del match fra Braga e Fiorentina nell'andata dei playoff di Conference League. Misterpresenta la sfida in conferenza stampa: "Domani inizia una gara da 180 minuti, e anche di più. Somiglia a quella col Twente. Giochiamo fuori, l'obiettivo è di cercare di dare un senso al ritorno. Esprimerci come sappiamo studiando gli avversari, che sono di valore. In campionato non arrivano soddisfazioni, ma questi match sono diversi. Dobbiamo stare concentrati e lo sappiamo. Il Twente ci ha lasciato tanto, domani massima concentrazione"Il dato non ci piace. Ed è vero che una squadra con valore spesso si distingue come una che ribalta i risultati. Penso che solamente la poca concretezza non ci permette di averi numeri migliori in questo senso. Ma già che non subiamo il risultato passivamente è positivo. In Coppa non bisogna mai abbandonare le gareArriviamo da momenti diversi, loro fanno bene, noi meno. Ma penso che ogni partita è a sé. Domani è una gara di Coppa e ci teniamo tutti tanto. Accantoneremo i nostri mancati risultati e cercheremo di far meglio ciò che non sta girando. Ma sappiamo di affrontare una squadra d'alta classifica con giocatori di qualità, è un test difficile. Sarà una bella sfidaPenso che si debba pensare gara per gara. A questa gara ci teniamo tantissimo, siamo tutti super coinvolti e abbiamo la possibilità di aggiungere gente fresca e che magari non ha giocato. Qualche rotazione la faremo. Dobbiamo fare prestazione di livello per fare un bel cammino nelle CoppePenso che ad oggi siamo in una fase in cui tutte ambiscono ad arrivare in fondo. Non penso sia la verità. Noi possiamo arrivare lontani, ma è presto per dire chi può vincereBisogna esser bravi a far rientrare subito i problemi. Nico verrà multato. Sa di aver sbagliato ma tutto è rientrato. Quando si chiede scusa si va avanti e si pensa al futuro. Quando è al 100% a noi dà qualcosa di diverso. E lo vogliamo così, ora arrivano gli impegni che contano. I giocatori che contano devono fare la differenzaSia Sirigu che Brekalo non sono al massimo. Entreranno pian piano. Josip ha un piccolissimo risentimento. Salvatore deve alzar la condizione e l'intesa coi compagni. Terracciano sarà ancora tra i pali. E non parlo di mercato, è chiuso. Vogliamo affrontare la gara, poi il campionato, dove siamo in ritardo. Tutti dobbiamo dare di più