L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 in casa con la Cremonese che vale la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Stiamo vivendo una stagione incredibile senza mollare. Oggi abbiamo disputato una gara attenta, gestendo la vittoria dell'andata senza concedere occasioni da gol. Potevamo anche andare in rete, ma l'importante è aver centrato l'obiettivo. Siamo felici di aver regalato questo sogno a tutta Firenze, il pubblico è stato spettacolare".