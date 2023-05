Vincenzo, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Udinese:"Ci voleva una vittoria del genere dopo la sconfitta di giovedì, ora abbiamo fiducia e andremo a battagliare a Basilea. Le critiche da parte di Jovic e Terzic ? Se posso, non rispondo a questa domanda. Castrovilli? Sta rispondendo bene, siamo contenti, non dimentichiamoci da che infortunio viene questo ragazzo. Voglio tenermelo stretto, questo risultato. Giovedì abbiamo un po' perso il controllo negli ultimi 20 minuti, oggi invece ho avuto belle risposte da tutti. Qualcuno ogni tanto scappa fuori dal gregge, non riesci a tenere tutti dentro, ma quando si torna al campo con delle scuse e ci si mette a disposizione non si può ignorare".