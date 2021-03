A lungo inseguito dal Genoa in estate, Vincenzo Italiano ha deciso di affrontare la Serie A con il suo Spezia.



Intervistato dal Secolo XIX, il tecnico ha spiegato i motivi della sua decisione: "Sono rimasto troppo legato ai tifosi dello Spezia, la festa della promozione in Serie A resterà per sempre nel mio cuore. Andarmene in quel momento non sarebbe stato giusto per nessuno. E poi volevo giocarmi la serie A in questa città. Diciamo che ho puntato contro gli allibratori. E resto fiero della mia scelta".