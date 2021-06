Vincenzo Italiano resterà sulla panchina dello Spezia: fumata bianca per la permanenza, con rinnovo e adeguamento del contratto. Decisivo l'incontro di ieri, servito per trovare l'accordo, oggi invece è stato messo nero su bianco il nuovo contratto per l'artefice della salvezza della passata stagione.



NIENTE SASSUOLO E LAZIO - Nessun problema economico e risposte positive da parte dell’allenatore, che era stato sondato anche da Lazio, Sassuolo e Verona, ma che ha deciso di rimanere in Liguria, per iniziare il nuovo progetto della famiglia Platek.