Quest’oggi Erick Pulgar, centrocampista di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito secco al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista al portale turco NtvSport. Il cileno, che finora ha raccimolato soltanto 19’ in due partite, ha fatto il punto della situazione spiegando le motivazioni del suo passaggio al Gala. Queste le sue parole:



“Sapevo che il Galatasaray era una società importante. Ero con la mia nazionale quando è arrivata l’offerta. Il mio agente mi ha detto: ‘Si è presentata un’opportunità di andare al Galatasaray. Sei interessato? È una grande chance’. E io ho detto: ‘Certo che lo sono’. Mi sono adattato immediatamente alla squadra. I giocatori mi hanno accolto molto bene. Ci sono dei sudamericani qui, mi hanno immediatamente preso tra loro e mi hanno reso un membro di questa squadra. Qui mi sento bene”.



Il mio obiettivo stagionale?

“Voglio diventare un titolare, questo è il mio primo obiettivo. Penso che mostrando le mie caratteristiche nelle prossime partite, posso diventare utile per questa squadra ed eliminare alcune carenze. Ho delle caratteristiche che ci aiuteranno a uscire dalla situazione in cui siamo ora. Sono veloce e gioco in posizione. In questo modo posso aiutare i miei compagni”.



Sul futuro?

“Risollevare il Galatasaray da dove si trova, questo vogliamo. Devo tornare alla Fiorentinaa maggio. Sarà utile guardare cosa ho fatto a Istanbul per prendere una decisione sul futuro verso la fine della stagione”.