L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro la Lazio.



SENZA VLAHOVIC - “Lì davanti i principi e i meccanismi rimangono gli stessi. Arrivano due giocatori nuovi: Piatek è avvantaggiato perché sono più giorni che è con noi, ma Cabral è un giocatore importante e di qualità con caratteristiche che possono sposarsi bene con le nostre richieste. Mi auguro che la struttura e l’organizzazione regga bene e soprattutto che possano finalizzare“.



CABRAL TITOLARE - “Piatek non è stato benissimo, i nazionali sono tornati per la rifinitura. Cabral l’ho visto bene, è carico e ha sempre giocato nel Basilea, quindi come condizione è eccellente. Dovrà trovare l’intesa con i nuovi e il ritmo di un nuovo campionato, ma abbiamo la pazienza di aspettarlo e supportarlo. Spero possa fare una grande gara”.