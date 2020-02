Mark Iuliano ha parlato ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "È una giornata importante, in cui purtroppo non si giocano alcune partite fondamentali. La Lazio sta facendo benissimo, bisogna fare i complimenti. Se c'è un campionato lottato il merito è della Lazio".



Tra Lazio e Inter quindi la Juventus deve preoccuparsi più dei biancocelesti?



"In questo momento io mi chiederei chi sia la rivale più quotata per la Lazio. È meritatamente a un punto dalla Juventus , quindi va tenuta in grande considerazione. L'Inter non sta facendo percorso netto, la Juventus ha avuto un'alternanza di risultati. In assoluto le due squadre sono meno brillanti dei biancocelesti. Non ha le coppe da giocare, può lavorare bene durante la settimana, quindi le altre si devono adeguare a lei".



Quanto influiscono gli impegni europei sulla corsa per lo Scudetto?



"Tantissimo. La Champions porta via tutte le energie possibili anche se la Juventus ha una rosa ampia. Ma la qualità necessita la freschezza psico-fisica che può venire a mancare. Poi squadre come Juventus e Inter hanno maggiore pressione rispetto alle altre. La Lazio meritatamente può sfruttare le problematiche degli altri. Se la gioca e merita tutto quello che sta ottenendo".



Per lei quindi chi è la favorita per lo Scudetto?



"È sempre la Juventus che vince o perde gli Scudetti. Sappiamo il perché essendo attrezzata in maniera diversa, ha una società forte. La Juventus è sempre davanti a tutti. In questo momento però la Lazio la vedo favorita, in assenza di coppe se la può giocare alla pari".