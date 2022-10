Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, in particolare per Silvio Berlusconi, non sono una novità: nel 2008-2009 le simpatie sono tramutate in un ruolo da Eurodeputata per Forza Italia, e dal 2009 al 2014 ha coperto la medesima carica per l’allora Popolo delle Libertà.negli ultimi quattro anni, sono molti coloro che hanno iniziato a supportare la nuova premier. La cantante di Testarda Io ha dimostrato il suo sostegno a Cartabianca, talk di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, in cui la Zanicchi ha affermato: “Forse Silvio Berlusconi e Matteo Salvini rosicano un po’. Giorgia Meloni è forte e ha un bel carattere. Amo Berlusconi, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando è sceso in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese”.: “Mi piace la Meloni, la sua intelligenza e preparazione, come si è posta. Spero possa governare bene anche se non sarà facile: governare questo Paese è quasi impossibile. Lei è donna, intelligente e capace”. La Zanicchi fa leva sulla forza della leader di Fratelli d’Italia e sul suo essere donna: “Da una donna ci si aspetta sempre qualcosa in più. Il discorso di Giorgia Meloni mi ha emozionato. Ha avuto riferimenti larghi anche rispetto alla sua provenienza. Ha sgomberato il campo da alcuni temi come gli autoritarismi”.nel programma della Berlinguer ha difeso la premier: “Giorgia Meloni ha coraggio ed è orgogliosa: sono sicuro che farà di tutto per realizzare le cose che ha promesso di fare”., che vede una grande fetta di elettori fiduciosa nei confronti del centrodestra e della Meloni. Solo il tempo ci dirà se questa fiducia verrà ripagata o se parleremo tra qualche anno di epoca buia per il nostro Paese. Le cariche dei poliziotti alla manifestazione degli studenti antifascisti della Sapienza non sono un buon segno.