Ivana Nedved all'improvviso incanta sui social con degli splendidi scatti in piscinia. La bellissima figlia di Pavel, vice-presidente della Juventus e già seguitissima sui social network, ha postato un paio di scatti dopo un tuffo in piscina corredati dalla descrizione: "Quindi è già estate?". Inevitabili gli applausi e i complimenti arrivati da fan e tifosi doc, ma è proprio l'amore per la società bianconera a non mancare nelle foto postate dalla bellissima Ivana che ha ribadito qualche settimana fa, in pieno lockdown, quanto le manchi la routine della domenica in famiglia allo stadio. Ecco le sue foto, ve la immaginavate così?