Lo spogliatoio, il tunnel e poi l’ingresso sul prato di San Siro: un percorso che questa seracompirà da calciatore delma che nella prossima stagione potrebbe diventare un’abitudine per il difensore napoletano. Non è infatti un mistero checon maggiore attenzione per rinforzare il proprio pacchetto arretrato: per questo motivo Izzo stasera avrà una motivazione in più per rendersi protagonista di una partita di alto livello.Dopo aver saltato per squalifica la gara contro ildello scorso turno di campionato, il difensore al Meazza tornerà nella sua consueta posizione di centrale di destra nella retroguardia a tre di Moreno Longo. Oltre che ad aiutare il suo Torino a raggiungere il prima possibile la salvezza,. Poi, eventualmente, toccherà proprio all’Inter convincere Urbano Cairo a cedere il calciatore: una missione tutt’altro che impossibile, considerato che il presidente, dopo quanto successo quest’anno con, non è intenzionato a trattenere giocatori controvoglia. Ma allo stesso tempo non vuole nemmeno svendere i suoi gioiellini.ma potrebbe accettare anche una cifra più purché nelle trattativa vengano inserite delle contropartite tecniche. E i giocatori di proprietà dell’Inter che piacciono al Torino non mancano. Il sogno è, ma a rendere quasi impossibile l’approdo sotto la Mole del belga è l’ingaggio (circa 4,5 milioni a stagione) ben al di sopra del tetto salariale granata, l’obiettivo più realizzabile è, che l’Inter dovrebbe riprendere dal. L’eventuale arrivo dell’attaccante per però legato alla permanenza di, che lo conosce e apprezza avendolo allenato al Frosinone: in caso di cambio di allenatore conterà anche il parere del nuovo tecnico sul centravanti. Al Torino piace anche, che al momento non è però ritenuto una priorità per il centrocampo.