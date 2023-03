Armando Izzo è uno dei protagonisti del buon campionato che sta disputando il Monza. Il difensore è però di proprietà del Torino ma la società granata ha fatto sapere di essere disposta a trattare per la cessione a titolo definitivo del centrale napoletano.



"Il Monza non ha un diritto di riscatto, ma potremmo metterci a un tavolo con Galliani per discuterne, loro sono molto contenti di lui" ha infatti dichiarato il presidente Urbano Cairo al termine della riunione di Lega.