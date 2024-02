Jagiello punge il Genoa: 'Cercavo un club con obiettivi veri e ho scelto lo Spezia'

Filip Jagiello, centrocampista polacco passato a gennaio dal Genoa allo Spezia, ha parlato a Il Secolo XIX, motivando la sua scelta di cambiare maglia dopo aver trovato nell'ultima partita il primo gol con gli Aquilotti:



"Potevo rimanere a Genova, nessuno mi mandava via, ma il calcio è così, capitano periodi in cui giochi tanto e altri no, poiché mi reputo un calciatore valido e come tutti ho l'ambizione di giocare mi sono guardato intorno. C'erano diverse squadre interessate al mio profilo, io cercavo una squadra che avesse degli obiettivi ben definiti e ho scelto lo Spezia".



IL RENDIMENTO DI JAGIELLO - Il classe 1997 ha accumulato solo tre presenze sotto la guida tecnica di Alberto Gilardino nella prima parte di stagione tra Serie A e Coppa Italia, mentre una volta sceso in Serie B ha trovato la via della rete nei primi 141' in cui è stato impiegato. Decisamente meglio la scorsa annata, sempre in cadetteria, con 36 presenze complessive, 4 gol e 2 assist con i rossoblù