Avrebbe del clamoroso l'indiscrezione rilanciata dal quotidiano spagnolo Diario AS: la Juventus è pronta a strappare James Rodriguez al Napoli se Paulo Dybala dovesse lasciare Torino. A spingere è Cristiano Ronaldo, grande amico di James con il quale condivide anche lo stesso agente Jorge Mendes. Il Napoli resta in attesa, ma il Real Madrid continua a chiedere 42 milioni di euro per la cessione del cartellino.