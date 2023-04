Il quotidiano spagnolo 'Marca' fa il punto sul futuro di James Rodriguez, trequartista colombiano attualmente senza contratto dopo la risoluzione con l'Olympiacos. Conclusa l'avventura in Grecia, il giocatore sudamericano è tornato a vivere nella sua casa di Madrid e in questi giorni è stato avvistato alla Casa de Campo, parco urbano della capitale spagnola, mentre si allenava duramente. Al momento sul piatto c'è la proposta del Botafogo ma la sua speranza - si legge - è che possa arrivare un'offerta da un club spagnolo perché James ha fatto sapere che ama vivere a Madrid e non vorrebbe spostarsi.