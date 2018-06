James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GQ, aprendo a un possibile trasferimento in Serie A in futuro: "Chissà, un giorno potrei anche venire da voi in Italia, ma per adesso sto bene a Monaco".



SU BUFFON E LA NAZIONALE - "Gianluigi avrebbe dovuto essere presente, è un simbolo del calcio e la sua assenza rappresenta una delle cattive notizie di questo Mondiale. In un campionato così importante dovrebbero concedere una wild card speciale perché non manchino i migliori calciatori della Terra".



SULLA COLOMBIA - "Mondiali? Sinceramente confido molto nelle qualità della mia nazionale. In generale, possediamo la capacità tecnica per sognare di fare cose davvero grandiose. Penso che sì, possiamo anche vincere il titolo: abbiamo fame di trionfi e con umiltà possiamo farcela ad arrivare sino in fondo. È il mio sogno, e anche quello di tutti i connazionali".