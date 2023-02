Jakub, ha pubblicato un video sui social per fare: "Sono gay, non voglio più nascondermi. Voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza".in Italia ha giocato anche con l'Ascoli.- Questo“Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”.- 27 anni, vanta 45 presenze e 4 gol con la sua nazionale, con cui ha anche partecipato a Euro 2020.In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.