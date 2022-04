L'ex centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei due allenatori che si sfidano stasera in Champions League,, con i quali ha lavorato in Germania:



«Per me sono i due massimi rappresentanti delle loro generazioni di allenatori. Carlo ‘old skool’, Pep dei nuovi. Dei colleghi di Ancelotti ormai non c’è più nessuno in attività, Guardiola invece è il migliore di questa grande ondata che comprende Luis Enrique, Tuchel, Pochettino, Klopp. Gente che ha cambiato radicalmente il calcio, e che continua a farlo. Tecnici molto diversi da Ancelotti. Anche con Pep la relazione era stretta perché parlavamo la stessa lingua, però con Carlo s’instaura un rapporto diverso. È come un padre, si preoccupa tantissimo, è una persona talmente buona che si mostra così com’è. Pep è più rigido, e insiste di più con video e analisi. Ma va detto che alla fine in una squadra hai bisogno di certe regole e disciplina. Diciamo che con Pep c’era più controllo che con Carlo, niente di esagerato, ma si notava".