L'allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua squadra contro la Juventus Under 23 e la conseguente esclusione dai playoff di Serie C: "I ragazzi sono stati commoventi oggi viste le difficoltà. Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una grande partita. Ci sarebbe voluta anche un po' di fortuna e la partita è girata quando abbiamo preso la traversa. Rimane una stagione straordinaria, peccato non aver potuto giocare con tutti a disposizione. Complimenti alla Juventus Under 23 per il passaggio del turno".