Di padre in figlio. L'Exeter City, squadra di League One, la terza serie inglese, ha deciso a inizio stagione di riassegnare la maglia numero 9, ritirata dopo la morte di Adam Stansfield, bomber dei "The Grecians", al figlio Jay. L'attaccante classe 2002, prelevato in prestito dal Fulham, ha perso il padre il 10 agosto 2010, a 8 anni e quando il genitore ne aveva solo 31, a causa di un cancro al colon.



LA DOPPIETTA DEL 9 - A distanza di dodici anni, il 9 con la scritta "Stansfield" è tornato a campeggiare al St. James Park di Exeter, per la gioia della famiglia. Ieri poi la conclusione del film, a lietissimo fine: la doppietta di Jay con la 9, decisiva per la vittoria per 2-0 sul campo del Barnsley e il -2 dalla zona playoff. La stessa esultanza del padre e le lacrime in suo onore. This is football.