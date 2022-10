Jennifer Selter, meglio conosciuta come Jen Selter, nasce l'8 agosto del 1993 a Roslyn, negli Stati Uniti, nello stato di New York. Grazie a una cura maniacale del proprio corpo, in stile Cristiano Ronaldo, Jen è diventata una celebrità su Internet. E le foto del suo profilo Instagram, che vanta 13,5 milioni di follower, spopolano. La Selter è apparsa anche in riviste come Elle, FHM, Muscle & Fitness, Vanity Fair e Maxim. Jen è stata anche definita come "il sedere più famoso della rete", "l'esperta di fitness più sexy", "il lato B più famoso del web". "Tutti abbiamo insicurezze. Tutti abbiamo cose che cambieremmo se potessimo, ma anche con esse, dobbiamo imparare ad amare il nostro corpo", si legge su biografieonline.it. Una frase che condensa alla perfezione il modo di intendere la vita della 29enne americana, la CR7 del fitness.



